За нарушение прав жильцов многоквартирного дома оштрафована управляющая организация
Прокуратурой Северо-Курильского района проведена проверка исполнения жилищного законодательства при управлении многоквартирным жилым домом, расположенным в г.Северо-Курильске по ул.Вилкова, 22 «а».
Основанием для обращения в прокуратуру послужил незаконный отказ руководством управляющей компании в удовлетворении требования жильцов о проведении ежемесячного мытья лестничных площадок и маршей.
Об устранении нарушений законодательства руководителю юридического лица внесено представление, сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
По материалам возбужденных прокуратурой дел об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) предприятие привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 125 тыс. рублей, а генеральный директор - к штрафу в размере 25 тыс. рублей.
Рассмотрение меры реагирования находится на контроле прокуратуры.
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