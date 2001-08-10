За вылов краснокнижной рыбы сахалинец выплатит штраф и компенсацию

Постановлением мирового судьи судебного участка №11 жителю Охинского района, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации), назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд установил, что с 14 по 16 августа 2018 года подсудимый, при помощи запрещенного орудия лова (ставной сети «ахан») незаконно добыл в акватории залива Байкал Охинского района 15 экземпляров рыбы осетрового вида «калуга», после разделывания которых на составные части незаконно хранил в автомобиле, использованном для прибытия в место лова. Сумма ущерба, причиненного совершенным преступлением, составила 187 500 руб.

В судебном заседании подсудимый свою вину в инкриминируемом преступлении признал. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской областной прокуратуре.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, с учетом отсутствия судимости, небольшой тяжести совершенного преступления, признания вины и возмещения в полном объеме ущерба, прекратил уголовное дело в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 60 000 рублей.

Судом принято решение о конфискации в доход государства лодочного мотора, использованного осужденным для незаконного вылова водных биоресурсов.

Постановление суда в законную силу не вступило.