За заведомо ложное сообщение об акте терроризма осужден житель Южно-Сахалинска
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя г. Южно – Сахалинска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской областной прокуратуре.
Суд установил, что 20 января 2018 года примерно в 02 часа 40 минут подсудимый по телефону «102» сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве здания УМВД России по г. Южно-Сахалинску. В результате указанных преступных действий задействованы силы и средства правоохранительных органов с целью проверки его сообщения.
Суд, с учетом позиции прокурора, личности виновного, признания вины подсудимым и согласия с предъявленным обвинением, состояния его здоровья определил к отбытию наказание в виде 360 часов обязательных работ.
Приговор в законную силу не вступил.
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