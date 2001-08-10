Полгода исправительных работ дали сахалинцу за равнодушие к ребенку

Житель Смирныховского района, уже привлеченный к административной ответственности за игнорирование своих родительских обязательств, теперь привлечен и к уголовной. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов.

Мужчина, обязанный выплачивать 1/4 часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего сына, умышленно не исполнял решение суда, в результате чего сумма задолженности составила 373 тысячи рублей.

Проверка имущественного положения гражданина показала, что ни ликвидного имущества, ни денежных средств на расчетных счетах в кредитных организациях он не имеет, мер к официальному трудоустройству он также не предпринимал, несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава о последствиях неисполнения судебного решения, в том числе в виде привлечения к административной и уголовной ответственности.

Так, за игнорирование своих родительских обязанностей горе-отец был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ: суд назначил мужчине наказание в виде 30 часов обязательных работ, однако его отбывание не сломило упрямое нежелание должника платить алименты, что впоследствии стало основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела по ст. 157 УК РФ, рассмотрев которое, суд приговорил сахалинца к 6 месяцам исправительных работ.