Сотрудники сахалинской полиции ворвались в ночной клуб Южно-Сахалинска

В минувшие выходные сотрудниками УМВД России по городу Южно-Сахалинску совместно региональным управлением Росгвардии проведена оперативно-профилактическая операция «Досуг». Основная цель комплексного мероприятия - профилактика, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе, связанных с незаконным оборотом наркотиков, установлением лиц, находящихся в розыске, профилактика административных правонарушений и другое.

Так, в рамках операции стражами порядка было проверено одно из увеселительных заведений областного центра на наличие лиц в состоянии наркотического опьянения, а также пребывания несовершеннолетних в общественном месте в ночное время суток. Помимо этого, полицейскими были проверены документы на продаваемый в заведении алкоголь и проведено обследование помещений на предмет запрещенных к обороту веществ.

В результате проведенного рейда по различным учетам были проверены около 100 граждан. 7 человек были доставлены на медицинское освидетельствование. Пресечено 13 административных правонарушений, в том числе 5 фактов нахождения в общественном месте в наркотическом опьянении и 3 факта нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами. Также в увеселительном заведении был задержан 30-летний сахалинец, находившийся в розыске за совершение трёх преступлений и скрывавшийся от следствия, сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.