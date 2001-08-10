Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2018
Сегодня 21:49
65,75|76,05|80,72
Сотрудники сахалинской полиции ворвались в ночной клуб Южно-Сахалинска
16:58, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Директор сахалинской рыболовной компании за неуплату зарплаты выплатит штраф

Невельской городской прокуратурой по обращению работников ООО «Северо-Восточная рыболовная компания» проведена проверка исполнения трудового законодательства.

Установлено, что в июле 2018 года работодателем нарушены сроки выплаты заработной платы 13 работникам предприятия на общую сумму более 130 тыс. рублей.

Об устранении нарушений трудового законодательства  директору ООО «Северо-Восточная рыболовная компания» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

В отношении предприятия и директора возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

 По результатам их рассмотрения юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей, а директору назначен штраф в размере 20 000 рублей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?