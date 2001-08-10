Директор сахалинской рыболовной компании за неуплату зарплаты выплатит штраф
Невельской городской прокуратурой по обращению работников ООО «Северо-Восточная рыболовная компания» проведена проверка исполнения трудового законодательства.
Установлено, что в июле 2018 года работодателем нарушены сроки выплаты заработной платы 13 работникам предприятия на общую сумму более 130 тыс. рублей.
Об устранении нарушений трудового законодательства директору ООО «Северо-Восточная рыболовная компания» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
В отношении предприятия и директора возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).
По результатам их рассмотрения юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей, а директору назначен штраф в размере 20 000 рублей.
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