Сахалинец решил присвоить кошелек и теперь под подпиской о невыезде
В конце сентября дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, когда находился в магазине по улице Украинской, у него пропало портмоне с деньгами и документами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства кражи и задержали причастного к ней гражданина. Им оказался 37-летний ранее судимый житель областного центра.
Как оказалось, потерпевший выронил свой кошелек, когда выходил из магазина. Это увидел подозреваемый. Дождавшись, когда заявитель сядет в машину и уедет, он забрал портмоне себе и скрылся. В кошельке подозреваемый обнаружил 8 тысяч рублей, которые потратил, и документы с банковскими картами, которые выбросил.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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