В Корсакове злоумышленник угнал квадроцикл
Вчера вечером сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступила оперативная информация об угоне квадроцикла. При этом сам потерпевший в полицию не обращался, а пытался найти свое транспортное средство самостоятельно. Об этом ТИА "Острова" сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские обнаружили квадроцикл, связались с потерпевшим, а затем установили и личность совершившего угон злоумышленника. Им оказался гражданин 1998 года рождения.
Предварительно установлено, что в период с 15 по 16 октября подозреваемый угнал квадроцикл потерпевшего стоимостью 400 тысяч рублей прямо со двора. Затем злоумышленник заехал в чащу леса, где застрял и не смог самостоятельно выбраться, потому бросил транспорт и скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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