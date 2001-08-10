Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2018
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09:11, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили пенсионера

17 октября 2018 года, примерно  8:00 минут, 33 – летний водитель автомобиля Toyota corolla, двигался в западном направлении по улице Сахалинской в областном центре. В районе дома № 148 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате дорожно – транспортного происшествия 50 – летний мужчина получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.

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