Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2018
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В Южно-Сахалинске утверждена схема праздничной иллюминации
10:26, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Молодую сахалинку сбили в Южно-Сахалинске

17 октября 2018 года, примерно в 08 часов 45:33 – летний водитель автомобиля Nissan Vanette, будучи лишенный права управления транспортным средством двигался в южном направлении по улице Горького в областном центре. В районе дома № 12-В совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно – транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.

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