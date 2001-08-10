65,40|75,65|80,34
10:26, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Молодую сахалинку сбили в Южно-Сахалинске
17 октября 2018 года, примерно в 08 часов 45:33 – летний водитель автомобиля Nissan Vanette, будучи лишенный права управления транспортным средством двигался в южном направлении по улице Горького в областном центре. В районе дома № 12-В совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно – транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка, сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 09:11 Сегодня В Южно-Сахалинске сбили пенсионера
- 10:26 Сегодня Молодую сахалинку сбили в Южно-Сахалинске
10:29 Сегодня Сергей Надсадин выразил соболезнования семьям погибших в Керчи
11:06 Сегодня С начала года диспансеризацию прошли 55 тысяч сахалинцев и курильчан
- 14:56 12 Октября В Южно-Сахалинске в аварии погибла 20-летняя девушка
16:48 11 Октября Завершается проектирование новой школы на Итурупе
12:40 12 Октября Сотовая связь будет доступна на протяжении всей автодороги от Южно-Сахалинска до Охи
17:16 12 Октября В районы Сахалинской области отправились новые школьные автобусы
16:52 21 Сентября На Сахалине приступили к уборке ячменя
10:39 21 Сентября Совхоз «Южно-Сахалинский» снизил цены на картофель до 18 рублей за килограмм
14:21 25 Сентября На Сахалине стартовала конференция «Нефть и газ»
19:12 26 Сентября В администрации Южно-Сахалинска побывал индиец
Выбор редакции
- 16:05 Сегодня 22 миллиарда сэкономит Сахалинская область за счет программы по газификации
- 15:59 Сегодня Региональные парламенты: «Аэрофлот» должен летать на Дальний Восток
- 15:33 Сегодня Южносахалинцы могут бесплатно привиться от гриппа в «Калинке»
- 14:47 Сегодня Принимаются заявки на участие в южно-сахалинском конкурсе эстрадной песни
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?