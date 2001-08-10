Макаровскую горе-мать, пытавшуюся скрыться от правосудия, приговорили к колонии
Жительнице Макаровского района не удалось скрыться от последствий своей родительской безответственности, которые обернулись уголовным наказанием. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов.
Решением суда на женщину возложена обязанность по выплате 1/2 части всех видов дохода на содержание 3 несовершеннолетних сыновей, однако платить алименты она категорически не желала. В итоге, неисправимое равнодушие должницы к детям привело к возбуждению в отношении нее уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ, однако, когда оно было передано на рассмотрение в суд, установить местонахождение макаровчанки не удавалось, в связи с чем она была объявлена в розыск. В ходе разыскных мероприятий сахалинка была обнаружена судебными приставами, задержана и передана сотрудникам полиции.
В итоге, суд признал 37-летнюю гражданку виновной в уклонении от уплаты алиментов в размере 468 тысяч рублей и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
УФССП России по Сахалинской области призывает родителей добровольно исполнять свои обязательства перед детьми и своевременно выплачивать алименты на их содержание.
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