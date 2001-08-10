Сахалинка лишилась денег, отдав вору ключи от квартиры

В конце августа в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от жительницы села Троицкое о том, что из ее жилища пропала крупная сумма.

При дальнейшем разбирательстве сотрудники полиции выяснили, что накануне кражи к потерпевшей приходил ее знакомый – 27-летний, недавно освободившийся из мест лишения свободы сахалинец. Вместе они собирались пойти в гости. Когда же заявительница закрыла квартиру, то передала ключи своему приятелю, поскольку ей было некуда их положить.

Будучи в гостях указанный гражданин ушел в магазин и больше не возвращался. А когда сама потерпевшая пришла домой, полагая, что он там, то обнаружила пропажу 28 тысяч рублей и обратилась в полицию, сообщили ТИА "Острова" сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В дальнейшем, желая избежать ответственности, подозреваемый скрывался от заявительницы и правоохранительных органов. Однако, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками уголовного розыска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – (кража). Гражданин задержан в соответствии со статей 91 Уголовно-процессуального кодекса (основания задержания подозреваемого).