Синтетический наркотик обнаружили инспекторы ГИБДД в автомобиле сахалинца
В ночь на 18 октября, в ходе несения службы в районе проспекта мира сотрудниками ГИБДД был остановлен легковой автомобиль японского производства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
За рулем находился 32-летний житель областного центра. Также в салоне присутствовали двое пассажиров 1988 и 1990 годов рождения. Все трое мужчин начали заметно нервничать при виде сотрудников полиции. В связи с чем, было принято решение осмотреть автомобиль и самих граждан.
В салоне транспортного средства инспекторы обнаружили 2 пакетика с порошкообразным веществом и специфическим запахом.
Для дальнейшего разбирательства на место прибыла следственно-оперативная группа.
Проведенное экспертом исследование показало, что в изъятых пакетиках находилось наркосодержащее средство синтетического производства общей массой 0,39 грамма. Также выяснилось, что ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
По данному факту проводятся проверочные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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