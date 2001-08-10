Синтетический наркотик обнаружили инспекторы ГИБДД в автомобиле сахалинца

В ночь на 18 октября, в ходе несения службы в районе проспекта мира сотрудниками ГИБДД был остановлен легковой автомобиль японского производства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

За рулем находился 32-летний житель областного центра. Также в салоне присутствовали двое пассажиров 1988 и 1990 годов рождения. Все трое мужчин начали заметно нервничать при виде сотрудников полиции. В связи с чем, было принято решение осмотреть автомобиль и самих граждан.

В салоне транспортного средства инспекторы обнаружили 2 пакетика с порошкообразным веществом и специфическим запахом.

Для дальнейшего разбирательства на место прибыла следственно-оперативная группа.

Проведенное экспертом исследование показало, что в изъятых пакетиках находилось наркосодержащее средство синтетического производства общей массой 0,39 грамма. Также выяснилось, что ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

По данному факту проводятся проверочные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.