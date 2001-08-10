Тихоокеанское
информационное агентство
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16:17, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Бывший полицейский предстанет перед судом за подделку документов

Холмской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего экс-оперуполномоченного Холмского линейного отдела полиции Сахалинского ЛО МВД России на транспорте, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка номера кузова транспортного средства) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Органом предварительного расследования установлено, что с 01 марта по 29 апреля 2017 года  обвиняемый, путем частичной замены маркировочной панели на автомобиле японского производства «Subaru Forester» с кустарными сварочными швами, не имеющем регистрационных документов, подделал номер кузова, обеспечив себе возможность его регистрации в ГИБДД г.Холмска.

В июле 2017 года, достоверно зная, что в конструкцию автомобиля внесены  незаконные изменения,  он умышленно ввел в заблуждение покупателя об  их отсутствии и продал транспортное средство за 530 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении преступлений не признал. При этом, частично возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в Холмский  городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6-и лет, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской прокуратуре.

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