Бывший полицейский предстанет перед судом за подделку документов
Холмской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего экс-оперуполномоченного Холмского линейного отдела полиции Сахалинского ЛО МВД России на транспорте, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка номера кузова транспортного средства) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
Органом предварительного расследования установлено, что с 01 марта по 29 апреля 2017 года обвиняемый, путем частичной замены маркировочной панели на автомобиле японского производства «Subaru Forester» с кустарными сварочными швами, не имеющем регистрационных документов, подделал номер кузова, обеспечив себе возможность его регистрации в ГИБДД г.Холмска.
В июле 2017 года, достоверно зная, что в конструкцию автомобиля внесены незаконные изменения, он умышленно ввел в заблуждение покупателя об их отсутствии и продал транспортное средство за 530 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении преступлений не признал. При этом, частично возместил причиненный ущерб.
Уголовное дело направлено в Холмский городской суд для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6-и лет, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской прокуратуре.
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