Тихоокеанское
информационное агентство
19 Октября 2018
Сегодня 15:09
65,72|75,57|80,34
В Южно-Сахалинске утверждена схема праздничной иллюминации
11:40, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине при ДТП пострадала пассажирка автобуса

18 октября, примерно в 9:30, 38-летний водитель автомобиля Toyota Cresta, двигался по автодороге «Александровск – Сахалинский – Михайловка». На 3 км, по предварительным данным, не справился с управлением, не учёл боковой интервал и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом «ПАЗ».

В результате дорожно – транспортного происшествия пассажир автобуса 47 – летняя женщина получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?