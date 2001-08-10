На Сахалине при ДТП пострадала пассажирка автобуса

18 октября, примерно в 9:30, 38-летний водитель автомобиля Toyota Cresta, двигался по автодороге «Александровск – Сахалинский – Михайловка». На 3 км, по предварительным данным, не справился с управлением, не учёл боковой интервал и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом «ПАЗ».

В результате дорожно – транспортного происшествия пассажир автобуса 47 – летняя женщина получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.