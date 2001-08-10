Подозреваемого в карманной краже задержали полицейские в Южно-Сахалинске

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску задержан 32-летний ранее судимый гражданин, подозреваемый в карманной краже. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Ранее в дежурную часть полиции обратилась местная жительница, у которой был похищен кошелек. Кража произошла, когда потерпевшая находилась в торговом центре.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность вышеуказанного гражданина к данному деянию. Как выяснилось, потерпевшая положила кошелек в рюкзак и одела его на спину. Воспользовавшись тем, что потерпевшая не видит его действий, злоумышленник аккуратно открыл замок, вытащил вышеуказанное имущество и скрылся.

Добычей подозреваемого стали банковские карты и денежные средства в сумме 4 тысяч 700 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Устанавливается его причастность к другим аналогичным деяниям.