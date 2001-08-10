За изготовление и хранение наркотиков житель Макарова предстанет перед судом
39-летний житель Макарова предстанет перед судом за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконное хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу установлено, что в мае прошло года обвиняемый, заведомо зная, что культивирование наркосодержащих средств и изготовление наркотиков является уголовно преследуемым деянием, вырастил на своем участке 80 кустов конопли. После он изготовил гашишное масло, которое смешал с табаком и хранил при себе с целью употребления, пока не был задержан сотрудниками полиции.
Масса изъятого у злоумышленника наркотика составила 0,91 грамма, что является значительным размером.
В настоящий момент уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу. Данное деяние наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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