В Корсакове из открытой машины выкрали ценные вещи
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Установлено, что в августе нынешнего года, находясь на культурно-массовом мероприятии, злоумышленник обнаружил на парковке незапертый автомобиль. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он проник в салон чужой машины, откуда похитил два мобильных телефона, наручные часы, банковские карты, обложку от паспорта, в которой лежали деньги и другое ценное имущество. Общая стоимость ущерба, составила более 70 тысяч рублей.
Обложку и карты злоумышленник выбросил. Украденные часы и телефоны злоумышленник спрятал дома, где они хранились вплоть до задержания обвиняемого сотрудниками уголовного розыска.
Своими умышленными действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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