Холмские полицейские раскрыли кражу телефонного кабеля
Ранее в отдел МВД России по Холмскому городскому округу обратился представитель местной телекоммуникационной компании, который сообщил о пропаже их телефонного кабеля с обслуживаемого жилого дома. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого, которым оказался житель райцентра. Как выяснилось, он проник на чердачное помещение и похитил кабель чтобы сдать на цветной металл. Сумма ущерба в одном из случаев составила 6 365 рублей.
При дальнейшем разбирательстве оперативники выяснили, что подозреваемый совершил еще одну аналогичную кражу кабеля, которая еще не была обнаружена сотрудниками компании.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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