Неуплата кредита сделала сахалинского должника пешеходом
Сахалинец уклонялся от оплаты кредита и теперь рискует лишиться автомобиля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
Житель Долинского района дважды оформил кредит, но в дальнейшем не исполнил условия договоров займа, в результате чего долг перед банком составил более 130 тысяч рублей. Указанные обстоятельства привели к возбуждению в отношении него сводного исполнительного производства в районном отделе судебных приставов.
Зная о требованиях исполнительного документа и последствиях его неисполнения, гражданин в установленный для добровольного исполнения срок задолженность не погасил. Более того, должник всячески скрывался от судебных приставов, застать его по адресу, указанному в исполнительном документе, не удавалось.
Вместе с тем, при проверке имущественного положения долинчанина, сотрудник ведомства установил, что ему принадлежит легковой автомобиль марки «Toyota Caldina», который по заявлению взыскателя был объявлен в розыск. По результатам разыскных мероприятий транспортное средство установлено, незамедлительно арестовано и оставлено на хранение владельцу без права пользования.
Если сахалинец в ближайшее время не погасит задолженность в полном объеме, имущество будет передано на реализацию, а вырученные от его продажи денежные средства – перечислены кредитной организации. Кроме того, должнику предстоит оплатить и исполнительский сбор.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов, а также рекомендует проверять себя на наличие задолженностей в Интернет-сервисе «Банк данных исполнительных производств», чтобы исключить риски применения судебными приставами-исполнителями мер принудительного характера.
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