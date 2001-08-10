Неуплата кредита сделала сахалинского должника пешеходом

Сахалинец уклонялся от оплаты кредита и теперь рискует лишиться автомобиля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Житель Долинского района дважды оформил кредит, но в дальнейшем не исполнил условия договоров займа, в результате чего долг перед банком составил более 130 тысяч рублей. Указанные обстоятельства привели к возбуждению в отношении него сводного исполнительного производства в районном отделе судебных приставов.

Зная о требованиях исполнительного документа и последствиях его неисполнения, гражданин в установленный для добровольного исполнения срок задолженность не погасил. Более того, должник всячески скрывался от судебных приставов, застать его по адресу, указанному в исполнительном документе, не удавалось.

Вместе с тем, при проверке имущественного положения долинчанина, сотрудник ведомства установил, что ему принадлежит легковой автомобиль марки «Toyota Caldina», который по заявлению взыскателя был объявлен в розыск. По результатам разыскных мероприятий транспортное средство установлено, незамедлительно арестовано и оставлено на хранение владельцу без права пользования.

Если сахалинец в ближайшее время не погасит задолженность в полном объеме, имущество будет передано на реализацию, а вырученные от его продажи денежные средства – перечислены кредитной организации. Кроме того, должнику предстоит оплатить и исполнительский сбор.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов, а также рекомендует проверять себя на наличие задолженностей в Интернет-сервисе «Банк данных исполнительных производств», чтобы исключить риски применения судебными приставами-исполнителями мер принудительного характера.