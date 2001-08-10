В Томаринском районе погиб мотоциклист

19 октября, Томаринском районе, примерно в 18:00, 29-летний водитель мотоцикла Suzuki, не имея права на управление транспортным средством, двигался на мотогоночной трассе, при прохождении трамплина не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Какие – либо соревнования по мотоциклетному спорту в указанное время на трассе не проводились.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» УГИБДД УМВД России по Сахалинской области