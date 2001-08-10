Следователи подозревают сахалинку в зверском убийстве малолетней дочери

Ранее пресс-службой следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области сообщалось, что следственным отделом по городу Невельск возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в мусорном контейнере, расположенном примерно в 100 метрах от дома № 9 по улице Дачной села Шебунино Невельского района тела малолетней девочки с признаками насильственной смерти по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По подозрению в совершении данного преступления задержана 37-летняя мать девочки. В настоящее время ей предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 14 октября 2018 года подозреваемая вместе со своей дочерью приехала из села Троицкое в село Шебунино. 18 октября она вместе с дочерью пришла в гости к знакомым, где употребляла спиртные напитки. Девочка капризничала, на что хозяева квартиры попросили мать успокоить дочь. Подозреваемая держа дочь на руках уронила её на пол от чего девочка начала еще сильнее плакать. Разозлившись, что она не может успокоить ребенка, отнесла девочку в ванную комнату, положила в ванную сходила на кухню за ножом и нанесла им удары в спину дочери. Затем поместив тело в пакет, выбросила с балкона второго этажа, спустилась и отнесла пакет в мусорный контейнер. После этого отправилась ночевать к своей знакомой.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили ТИА «Острова» в областном следкоме.