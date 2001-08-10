Двоих тымовчан осудили за угон пассажирского автобуса

Приговором Тымовского районного суда двое жителей районного центра признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.2 ст.166 УК РФ (угон пассажирского автобуса, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.

Суд установил, что 27 ноября 2017 года в ночное время ранее судимый 26-летний местный житель предложил своему 18-ти летнему знакомому завладеть без цели хищения пассажирским автобусом, припаркованным на центральной площади пгт. Тымовское.

С данной целью, инициатор совершения преступления разбил стекло транспортного средства и завел двигатель автобуса, в то время как соучастник следил за окружающей обстановкой, после чего они совершили поездку по улице и покинули его после того как не справились с управлением.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, назначил инициатору преступления с учетом прежних судимостей и рецидива наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а его соучастнику – денежный штраф в доход государства в размере 30 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.