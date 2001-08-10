Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2018
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12:18, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

За невыплату зарплаты гендиректор ООО «ТТМ-Инжиниринг» предстанет перед судом

Заместителем прокурора Южно-Сахалинска утверждено обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «ТТМ-Инжиниринг», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Органом предварительного расследования установлено, что с 01 ноября  2017  года по 15 мая 2018  года генеральный директор ООО «ТТМ-Инжиниринг» не выплачивал заработную плату 29 работникам, занятым на строительстве школы в г. Долинск.

 При этом, обвиняемый располагал денежными средствами в сумме  свыше 2,6 миллионов рублей, которые умышленно направлял не на выплату заработной платы, а на оплату материалов, услуг связи, электроэнергии и иные нужды предприятия.

Общая сумма задолженности превысила 1,6 миллиона рублей, из которых 648 тысяч рублей в ходе следствия погашено добровольно.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Южно-Сахалинский городской суд.

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