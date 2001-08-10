В Южно-Сахалинске сполицейские задержали подозреваемого в краже

21 октября в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о краже обратился местный житель. Он сообщил, что у его несовершеннолетнего сына был похищены наушники стоимостью 12 тысяч рублей. Кража произошла, когда подросток находился в одном из местных торговых центров. Дорогостоящую гарнитуру вытащили прямо из рюкзака.

Изучив записи с камер видеонаблюдения полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 17-летний житель села Троицкое. Несмотря на юный возраст, гражданин уже имеет судимость и является фигурантом еще уголовного дела за совершение имущественных преступлений.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, местонахождение подозреваемого было установлено, а сам он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенным имуществом злоумышленник успел распорядиться по личному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба. Решается вопрос об избрании мера пресечения подозреваемому, сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.