Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2018
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6 сахалинцев сели за руль пьяными в минувшие выходные
13:43, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске Toyota Lite Ace сбил мужчину

23 октября 2018 года, примерно в 12 часов 30 минут, 48-летний водитель автомобиля Toyota Lite Ace, двигался в восточном направлении по улице Сахалинской в областном центре. В районе дома № 191, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате дорожно – транспортного происшествия 43-летний мужчина получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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