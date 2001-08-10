На Сахалине при ДТП погиб человек

23 октября, примерно в 20 часов 10 минут, 29-летний водитель автомобиля КамАЗ, двигался в южном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск – Оха». На 644 км выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Hilux.

В результате дорожно – транспортного происшествия водитель автомобиля Toyota Hilux скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой медицинской помощи, его пассажир (20 –летняя девушка) получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в ОМВД России по Сахалинской области.