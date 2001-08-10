Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2018
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6 сахалинцев сели за руль пьяными в минувшие выходные
14:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В ЦРБ Холмска проведут прокурорскую проверку

Холмская городская прокуратура организовала проверку исполнения требований федерального законодательства по факту отсутствия лекарств в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Холмская ЦРБ». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

В рамках проверки будет дана оценка соблюдению стандарта оказания медицинской помощи, обеспечения ее качественного и своевременного предоставления.

По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Вопросы охраны здоровья граждан находятся на контроле городской прокуратуры.

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