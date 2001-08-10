В Южно-Сахалинске пресекли деятельность подпольной стоматологии

Сотрудниками УМВД России по городу Южно-Сахалинску, пресечена деятельность подпольной стоматологии, функционировавшей на территории областного центра. Об этом ТИА «Острова сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

О деятельности нелегального медучреждения стало известно участковому уполномоченному полиции, проводившему профилактическую работу на вверенном участке.

При дальнейшей проверке сотрудники полиции выяснили, что гражданин Китая оказывал стоматологические услуги, не имея разрешения на осуществление данного вида трудовой деятельности. Кабинет он оборудовал в съемной квартире, в которой и проживал. При этом лечение осуществлялось в антисанитарных условиях. Расходные материалы и оборудование были в грязи, а инструменты, которыми непосредственно проводилось лечение, не мылись и не дезинфицировались.

В результате проведенных мероприятий изъято стоматологическое кресло, оборудование и медикаменты.

В отношении иностранного гражданина возбуждено административное производство по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение обязательно (обязательна).