Оставленный без присмотра велосипед украли у сахалинки

В Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о краже обратилась 34-летняя жительница областного центра. У гражданки был похищен велосипед, который она оставила на лестничной площадке своего подъезда. Стоимость похищенного составила 25 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в краже гражданина. Им оказался 18-летний местный житель. Похищенное обнаружено, изъято и будет передано законному владельцу.

Подозреваемый дал признательные показания. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.