За неуплату алиментов сахалинцу назначили 70 часов исправительных работ

Отбыв административное наказание в виде обязательных работ, сахалинец стал иначе относиться к выплате алиментов и трудоустроился. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Житель областного центра не выплачивал алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей и всячески избегал общения с судебными приставами. Проверка имущественного положения должника показала, что ни счетов в кредитных организациях, ни официального заработка он не имеет.

В результате, неуплата алиментных платежей свыше 2-х месяцев привела к составлению в отношении мужчины протокола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, суд признал неплательщика виновным и назначил наказание в виде 70 часов обязательных работ, которое он отбывал разнорабочим в ГПКиО им. Ю.А. Гагарина.

Более того, после отбывания наказания должник осознал последствия своей безответственности и затем официально трудоустроился в городском парке культуры и отдыха, куда была направлена копия исполнительного документа с целью удержания задолженности по алиментам из его заработной платы в размере 70%.

УФССП России по Сахалинской области призывает родителей добровольно исполнять свои обязательства перед детьми и своевременно выплачивать алименты на их содержание.