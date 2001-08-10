Подозреваемый в сбыте гашишного масла задержан на Сахалине

Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержан подозреваемый в незаконном хранении и сбыте наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции стало известно, что 49-летний ранее судимый житель областного центра сбывает запрещенные к обороту вещества наркозависимым гражданам.

Сначала стражами порядка были задержаны несколько покупателей. При личном досмотре полицейские обнаружили у данных лиц идентичные свертки с вязким веществом темного цвета. Проведенное исследование подтвердило, что в них находится гашишное масло массой 0,43 и 0,46 граммов. Сами покупатели дали признательные показания и указали на источник приобретения наркотика. Работая по горячим следам, оперативники УКОН в течение последующих суток задержали самого «поставщика».

При последовавших обысковых мероприятиях с аналогичным наркотиком, который злоумышленник держал в холодильнике для следующего сбыта. Согласно справке эксперта объем наркотического вещества составил 1,38 грамм.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Известно, что ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за завершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.