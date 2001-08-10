Кражу дорогостоящего планшета раскрыли на Сахалине
В конце сентября в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение о краже дорогостоящего товара в одном из местных торговых центров. Кто-то проник в служебное помещение магазина цифровой техники и похитил планшетный компьютер стоимостью почти 50 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Опросив сотрудников и свидетелей, а также изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции выяснили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый за кражи житель областного центра.
Гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Похищенным злоумышленник успел распорядиться по личному усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Устанавливается его причастность к аналогичным противоправным деяниям.
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