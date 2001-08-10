Золота на 100 тысяч рублей украл сахалинец
В отдел МВД России по городскому округу «Охиснкий» с заявлением о краже обратилась 42-летняя местная жительница. Из квартиры женщины пропала шкатулка с золотыми украшениями. Стоимость похищенного составила свыше 100 тысяч рублей. Сама гражданка не часто заглядывала на полку, где хранились драгоценности, поэтому не могла точно знать, когда именно они пропали. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В течение суток сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства кражи и задержали причастного к ней гражданина. Им оказался 28-летний, ранее судимый знакомый заявительницы.
Как выяснилось, подозреваемый был частым гостем в квартире потерпевшей и знал, где та хранит деньги и ценности. В один из своих визитов он похитил шкатулку с золотом, а затем перепродал его третьим лицам.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили граждан, купивших украшения. Похищенное изъято в полном объеме и будет возвращено законной владелице.
Помимо этого, оперативникам также стало известно, что ранее злоумышленник совершил еще одну кражу. За несколько дней до хищения украшений, он украл деньги у своей близкой родственницы.
В настоящий момент подозреваемый дал признательные показания. По факту краж возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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