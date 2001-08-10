За незаконную добычу краба сахалинцу могут дать два года

Факт незаконной добычи краба пресечен в результате совместных мероприятий, проведённых сотрудниками ОМВД России по Анивскому городскому округу и Пограничного Управления УФСБ России по Сахалинской области.

В районе села Таранай стражами порядка был остановлен внедорожник, за рулем которого находился 53-летний гражданин. В автомобиле правоохранители обнаружили мармитки, наполненные морской водой и живым крабом. При этом документы, разрешающие перевозку ценных биоресурсов у гражданина отсутствовали.

В результате проведенного мероприятия обнаружено более 200 особей камчатского краба, а также 90 особей краба-волосатика. Общая стоимость водных биоресурсов составила почти 250 тысяч рублей. Впоследствии незаконно выловленные крабы были выпущены в море.

Отделом дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча, вылов водных биологических ресурсов в местах нереста и с причинением крупного ущерба). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.