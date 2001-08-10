За незаконную добычу краба сахалинцу могут дать два года
Факт незаконной добычи краба пресечен в результате совместных мероприятий, проведённых сотрудниками ОМВД России по Анивскому городскому округу и Пограничного Управления УФСБ России по Сахалинской области.
В районе села Таранай стражами порядка был остановлен внедорожник, за рулем которого находился 53-летний гражданин. В автомобиле правоохранители обнаружили мармитки, наполненные морской водой и живым крабом. При этом документы, разрешающие перевозку ценных биоресурсов у гражданина отсутствовали.
В результате проведенного мероприятия обнаружено более 200 особей камчатского краба, а также 90 особей краба-волосатика. Общая стоимость водных биоресурсов составила почти 250 тысяч рублей. Впоследствии незаконно выловленные крабы были выпущены в море.
Отделом дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча, вылов водных биологических ресурсов в местах нереста и с причинением крупного ущерба). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:31 22 Октября Мэр Сергей Надсадин проинспектировал работы по благоустройству городских объектов
17:36 22 Октября Сахалинская область будет обеспечена картофелем и овощами местного производства до следующего лета
15:25 23 Октября В Южно-Сахалинске продолжается снос ветхого жилья
- 16:16 22 Октября 6 сахалинцев сели за руль пьяными в минувшие выходные
18:49 27 Сентября На Сахалине назвали дату новых выборов губернатора
18:02 28 Сентября Сегодня завершается первый очный этап конкурса «Учитель года России – 2018»
17:45 1 Октября Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
13:20 2 Октября Архитекторы борются за право распланировать 10-й микрорайон Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 18:20 Вчера На Сахалине наградили победителей «Абилимпикса»
- 18:07 Вчера Новый проект по программе развития инициативного бюджетирования будет реализован на Сахалине и Курилах
- 15:11 Вчера Долинский хлебокомбинат получил поддержку регионального правительства
- 14:49 Вчера В Южно-Сахалинске расширяется перечень объектов, которые украсит подсветка
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?