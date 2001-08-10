Сахалинка незаконно продавала лосось
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ при силовой поддержке Управления Росгвардии в рамках операции «Путина-2018» задержана 39-летняя жительница Поронайска, подозреваемая в скупке незаконно добытой рыбы лососевых пород. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Ранее оперативникам поступила информация, что вышеуказанная гражданка приобрела у неизвестных лиц рыбу лососевых пород, заведомо зная, что она добыта незаконным путем, и хранит ее в своем частном доме.
В ходе осмотра частного владения и прилегающей к нему территории, полицейские обнаружили более 500 особей рыбы кеты, находившихся в хозпостройке и стоящем рядом автомобиле. Также изъята черная бухгалтерия и принадлежности для взвешивания биоресурсов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 175 Уголовного кодекса Российской Федерации - приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Максимальное наказание по данной статье составляет до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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