Сахалинская полиция задержала подозреваемого в краже автомобиля
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 43-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что в темное время суток у него был похищен автомобиль. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили личность причастного к противоправному деянию гражданина. Им оказался 19-летний ранее судимый за угон житель областного центра.
Установлено, что подозреваемый выбрал автомобиль потерпевшего, поскольку тот не был оборудован сигнализацией. К удаче злоумышленника, владелец в тот вечер также забыл запереть машину. Проникнув в салон, подозреваемый путем подбора ключа завел транспортное средство и скрылся.
После злоумышленник перепродал машину за бесценок третьим лицам. При проведении оперативно-розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен, изъят и возвращен законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, то есть хищение чужого имущества. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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