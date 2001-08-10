Сахалинская полиция задержала подозреваемого в краже автомобиля

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 43-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что в темное время суток у него был похищен автомобиль. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили личность причастного к противоправному деянию гражданина. Им оказался 19-летний ранее судимый за угон житель областного центра.

Установлено, что подозреваемый выбрал автомобиль потерпевшего, поскольку тот не был оборудован сигнализацией. К удаче злоумышленника, владелец в тот вечер также забыл запереть машину. Проникнув в салон, подозреваемый путем подбора ключа завел транспортное средство и скрылся.

После злоумышленник перепродал машину за бесценок третьим лицам. При проведении оперативно-розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен, изъят и возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, то есть хищение чужого имущества. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.