У Сахалинца нашли 35 граммов марихуаны

Сотрудниками ОМВД России по Невельскому городскому округу задержан 51-летний житель села Шебунино, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской областиэ.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции произвели осмотр квартиры подозреваемого. В одной из комнат оперативниками были обнаружены и изъяты прозрачный полимерный пакет и металлическая коробка с засушенными фрагментами растения со специфическим запахом, а также коробку с семенами.

Проведенное исследование показало, что изъятая растительная масса является наркотическим средством «марихуанна» общем весом почти 35 граммов. Семена также принадлежат запрещенному к культивации растению «конопля».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере.