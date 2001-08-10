У Сахалинца нашли 35 граммов марихуаны
Сотрудниками ОМВД России по Невельскому городскому округу задержан 51-летний житель села Шебунино, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской областиэ.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции произвели осмотр квартиры подозреваемого. В одной из комнат оперативниками были обнаружены и изъяты прозрачный полимерный пакет и металлическая коробка с засушенными фрагментами растения со специфическим запахом, а также коробку с семенами.
Проведенное исследование показало, что изъятая растительная масса является наркотическим средством «марихуанна» общем весом почти 35 граммов. Семена также принадлежат запрещенному к культивации растению «конопля».
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:31 22 Октября Мэр Сергей Надсадин проинспектировал работы по благоустройству городских объектов
17:36 22 Октября Сахалинская область будет обеспечена картофелем и овощами местного производства до следующего лета
15:25 23 Октября В Южно-Сахалинске продолжается снос ветхого жилья
- 16:16 22 Октября 6 сахалинцев сели за руль пьяными в минувшие выходные
18:49 27 Сентября На Сахалине назвали дату новых выборов губернатора
18:02 28 Сентября Сегодня завершается первый очный этап конкурса «Учитель года России – 2018»
17:45 1 Октября Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
13:20 2 Октября Архитекторы борются за право распланировать 10-й микрорайон Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 18:20 Вчера На Сахалине наградили победителей «Абилимпикса»
- 18:07 Вчера Новый проект по программе развития инициативного бюджетирования будет реализован на Сахалине и Курилах
- 15:11 Вчера Долинский хлебокомбинат получил поддержку регионального правительства
- 14:49 Вчера В Южно-Сахалинске расширяется перечень объектов, которые украсит подсветка
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?