Сахалинская пенсионерка стала жертвой мошенников
55-летней жительнице Холмска позвонил по телефону неизвестный и представился работником правоохранительных органов. Мужчина сообщил заявительнице, что ей необходимо получить денежную компенсацию за ранее приобретенные косметические крема, которые оказались поддельными. При этом гражданин заявил, что для получения денег ей необходимо оплатить судебные издержки, которые якобы понесло правоохранительное ведомство при разбирательстве с аферистами.
Поверив злоумышленнику, пенсионерка перевела по указанному ей счету 5 тысяч 370 рублей и стала ждать, когда ей перечислят компенсацию. Только через несколько дней, когда средства так и не поступили на ее счет, гражданка поняла что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. Устанавливаются лица, причастные к данному деянию, сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.
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