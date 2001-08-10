36 миллиона рублей должно возместить бывшее руководство МФЦ Южно-Сахалинска
Сахалинский областной суд оставил в силе решение Южно-Сахалинского городского суда по иску прокурора области о взыскании с бывшего руководителя и одного из начальников отдела областного многофункционального центра предоставления услуг суммы ущерба в сумме более 36 млн рублей, причиненного региональному бюджету. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.
Основанием для обращения прокурора в суд явились приговоры, которыми указанные лица осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
Суд установил, что бывший руководитель регионального МФЦ организовал преступную группу, занимавшуюся в 2013-2014 гг. хищениями бюджетных средств с использованием предоставленных участникам группы полномочий по приобретению помещений для нужд «МФЦ» путем завышения стоимости приобретаемой в собственность области недвижимости. Роль ответчицы заключалась в поиске приобретаемых зданий и достижения договоренности с их собственниками, а также в подготовке соответствующих документов.
Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил требования прокуратуры и возложил на участников коррупционной схемы обязанность возместить причиненный ими ущерб в солидарном порядке.
Не согласившись выводами прокурора и суда, ответчица обжаловала судебный акт в апелляционном порядке.
Суд апелляционной инстанции поставил точку в этом споре, оставив решение нижестоящего суда без изменения, а жалобу ответчика - без удовлетворения.
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