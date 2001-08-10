В аварии в Поронайском районе погиб мужчина

В Поронайском районе, 28 октября, примерно в 08:10 минут произошло ДТП с летальным исходом. 62-летний водитель автомобиля МАЗ двигался по автодороге «Южно-Сахалинск – Оха». На 270 км, при совершении обгона, совершил столкновение с автомобилем Toyota Vitz, совершавшего поворот налево.

В результате дорожно – транспортного происшествия водитель автомобиля Toyota Vitz скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а его пассажир (36 – летняя женщина) получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.