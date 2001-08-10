Сахалинец поверил лжебанку и потерял больше 100 тысяч рублей

26 октября в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о мошенничестве обратился 38-летний гражданин. Неизвестные злоумышленники путем обмана похитили у него 116 тысяч рублей, сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области.

Предварительно установлено, что с потерпевшим связался гражданин, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что ему одобрен кредит на крупную сумму. Однако, чтобы подтвердить платежеспособность, необходимо перевести денежные средства для оплаты страховки и курьерской доставки кредитной карты.

Потерпевший поверил и, с помощью мобильного банка перевел деньги на указанный ему счет. Затем с ним снова связался работник банка и, извинившись, сообщил, что денежные средства по ошибке ушли на другой счет. После злоумышленник уверил потерпевшего, что они вернутся ему в течение пяти дней.

Когда спустя пару дней денежные средства так и не были возвращены, гражданин понял, что стал жертвой мошенников.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. Устанавливаются лица, причастные к хищению средств.