Сахалинец поверил лжебанку и потерял больше 100 тысяч рублей
26 октября в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о мошенничестве обратился 38-летний гражданин. Неизвестные злоумышленники путем обмана похитили у него 116 тысяч рублей, сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области.
Предварительно установлено, что с потерпевшим связался гражданин, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что ему одобрен кредит на крупную сумму. Однако, чтобы подтвердить платежеспособность, необходимо перевести денежные средства для оплаты страховки и курьерской доставки кредитной карты.
Потерпевший поверил и, с помощью мобильного банка перевел деньги на указанный ему счет. Затем с ним снова связался работник банка и, извинившись, сообщил, что денежные средства по ошибке ушли на другой счет. После злоумышленник уверил потерпевшего, что они вернутся ему в течение пяти дней.
Когда спустя пару дней денежные средства так и не были возвращены, гражданин понял, что стал жертвой мошенников.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. Устанавливаются лица, причастные к хищению средств.
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