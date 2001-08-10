Сахалинка перевела деньги со счета матери своему знакомому

В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, из ее квартиры был похищен сотовый телефон, с помощью которого с ее счета были переведены неизвестно кому денежные средства. Общая сумма ущерба составила 37 тысяч рублей. Об этом ТИА "Острова" сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В беседе с оперативниками женщина уточнила, что доступ в жилище имели только ее близкие родственники.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастна 34-летняя дочь потерпевшей.

Как выяснилось, подозреваемая дождалась, когда все уснут. Зная пароль от мобильного банка, она похитила сотовый телефон и перевела деньги своему знакомому. Телефон изъят и будет возвращен законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.