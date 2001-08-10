Сахалинка перевела деньги со счета матери своему знакомому
В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, из ее квартиры был похищен сотовый телефон, с помощью которого с ее счета были переведены неизвестно кому денежные средства. Общая сумма ущерба составила 37 тысяч рублей. Об этом ТИА "Острова" сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В беседе с оперативниками женщина уточнила, что доступ в жилище имели только ее близкие родственники.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастна 34-летняя дочь потерпевшей.
Как выяснилось, подозреваемая дождалась, когда все уснут. Зная пароль от мобильного банка, она похитила сотовый телефон и перевела деньги своему знакомому. Телефон изъят и будет возвращен законной владелице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 09:10 Сегодня Сахалинец зарезал сожителя дочери
09:30 Сегодня Холмские школьники обратились к водителям с призывом соблюдать правила
15:25 23 Октября В Южно-Сахалинске продолжается снос ветхого жилья
11:07 24 Октября В Южно-Сахалинске завершается ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов
11:21 24 Октября В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
09:01 25 Октября Аэрофлот возобновил субсидируемые авиаперевозки в ДФО
17:45 1 Октября Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
13:20 2 Октября Архитекторы борются за право распланировать 10-й микрорайон Южно-Сахалинска
12:36 3 Октября Председателя жюри конкурса «Поющие острова» Данила Плужникова встретили в Южно-Сахалинске
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
Выбор редакции
- 09:30 Сегодня Холмские школьники обратились к водителям с призывом соблюдать правила
- 17:55 Вчера Южносахалинцы в рамках акции «Подари жизнь» проверили предрасположенность своего организма к инсульту
- 16:42 Вчера Сахалинские бадминтонисты открыли игровой сезон областными соревнованиями
- 16:34 Вчера Между Сахалинской областью и губернаторством Хоккайдо подпишут пятилетний план о сотрудничестве
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?