Сахалинец зарезал сожителя дочери
27 октября 2018 года в 20 часов 10 минут в следственный отдел по г. Невельск следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области (и.о. руководителя отдела Эрдниев И.А.) поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 67 по ул. Яна-Фабрициуса обнаружено тело 32-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения грудной клетки. Об этом ТИА "Острова" сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, потерпевший жил со своей сожительницей у её родителей. 27 октября 2018 года из-за того, что потерпевший скандалил, мать сожительницы вызвала наряд полиции, который забрал дебошира в отделение полиции. Спустя примерно час мужчину отпустили.
Вернувшись, домой, он ударил по голове отца сожительницы, от чего тот потерял сознание. Когда очнулся, услышал, что сожитель дочери оскорбляет его жену – инвалида, при этом бьет об пол стул на колесиках. Потерпевший, увидев в дверях отца сожительницы, стал высказываться в его адрес нецензурной бранью и предъявлять претензии, что он вызвал полицейских. В ходе конфликта хозяин квартиры схватил нож и нанес им один удар в грудную клетку сожителя дочери. От полученного ножевого ранения потерпевший скончался на месте происшествия.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
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