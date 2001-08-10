Незаконную продажу алкоголя пресекли полицейские Южно-Сахалинска

При проведении рейдовых мероприятий инспекторами отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Сахалинской области был выявлен факт торговли спиртным в магазине по улице Горького. Не смотря на то, что указанная торговая точка является нестационарной, за прилавком отпускались алкогольные напитки различной крепости. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В результате проведенной проверки полицейскими было изъято 69 наименований алкогольной продукции, в том числе водка и пиво различных наименований. В отношении владельца торговой точки возбуждено административное производство за правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 14.17.1 (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) и статьи 14.2 (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена) Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В тот же вечер сотрудниками ИАЗ УМВД России по городу Южно-Сахалинску был выявлен факт продажи алкоголя после 23:00 в павильоне по улице Украинской. За данное правонарушение в отношении продавца составлен административный протокол по ст. 14.2 КоАП РФ. Изъято 148 бутылок слабоалкогольной продукции.