В Корсаковской центральной районной больнице выявлены нарушения
Корсаковской городской прокуратурой при участии контрольно-надзорных органов проведена проверка исполнения ГБУЗ «Корсаковская Центральная районная больница» (далее - Учреждение) законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.
По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства в области охраны здоровья.
Установлены факты несвоевременного оказания медицинской помощи в связи с отсутствием талонов на прием к специалистам взрослого поликлинического отделения Учреждения и ограничением доступа отдельных категорий граждан к информации о предоставляемых медицинских услугах.
Штат медицинского персонала (врачей, фельдшеров и лаборантов) укомплектован лишь на 77 %. Выявлены факты замещения должности главной медсестры Учреждения работником, не имеющим специального образования, сертификации и стажа работы.
Имели место случаи несоблюдения сроков хранения, целостности первичной упаковки и повреждения лекарственных препаратов.
Выявлены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности на объектах Учреждения (здания, включающие круглосуточное пребывания людей, а также помещения с дорогостоящим медицинским оборудованием). В частности, указанные помещения не полностью оснащены системами оповещения о пожаре, эксплуатации горючих материалов а также автоматической пожарной сигнализацией.
Кроме того, установлено, что с января по декабрь 2017 года должностным лицом Учреждения с целью завышения данных вносились заведомо ложные сведения в карты диспансеризации на лиц, проживающих в Корсаковском районе. В результате незаконных действий должностным лицом получены премии на общую сумму 27 тысяч руб.
По материалам прокурорской проверки Следственным отделом по Корсакову СУ СКР по Сахалинской области в отношении должностного лица Учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой руководителю медицинского учреждения внесены представления, в отношении него и юридического лица возбуждены административные производства, направлены исковые заявления в суд.
Фактическое устранение нарушений и расследование уголовного дела находится на контроле Корсаковской городской прокуратуры.
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