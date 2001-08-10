В Корсаковской центральной районной больнице выявлены нарушения

Корсаковской городской прокуратурой при участии контрольно-надзорных органов проведена проверка исполнения ГБУЗ «Корсаковская Центральная районная больница» (далее - Учреждение) законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.

По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства в области охраны здоровья.

Установлены факты несвоевременного оказания медицинской помощи в связи с отсутствием талонов на прием к специалистам взрослого поликлинического отделения Учреждения и ограничением доступа отдельных категорий граждан к информации о предоставляемых медицинских услугах.

Штат медицинского персонала (врачей, фельдшеров и лаборантов) укомплектован лишь на 77 %. Выявлены факты замещения должности главной медсестры Учреждения работником, не имеющим специального образования, сертификации и стажа работы.

Имели место случаи несоблюдения сроков хранения, целостности первичной упаковки и повреждения лекарственных препаратов.

Выявлены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности на объектах Учреждения (здания, включающие круглосуточное пребывания людей, а также помещения с дорогостоящим медицинским оборудованием). В частности, указанные помещения не полностью оснащены системами оповещения о пожаре, эксплуатации горючих материалов а также автоматической пожарной сигнализацией.

Кроме того, установлено, что с января по декабрь 2017 года должностным лицом Учреждения с целью завышения данных вносились заведомо ложные сведения в карты диспансеризации на лиц, проживающих в Корсаковском районе. В результате незаконных действий должностным лицом получены премии на общую сумму 27 тысяч руб.

По материалам прокурорской проверки Следственным отделом по Корсакову СУ СКР по Сахалинской области в отношении должностного лица Учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой руководителю медицинского учреждения внесены представления, в отношении него и юридического лица возбуждены административные производства, направлены исковые заявления в суд.

Фактическое устранение нарушений и расследование уголовного дела находится на контроле Корсаковской городской прокуратуры.