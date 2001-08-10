Электроинструменты ценой в 100 тысяч рублей украли из машины сахалинца
Вчера в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что ранее с машины были похищены электроинструменты стоимостью 100 тысяч рублей, а также документы. Дорогостоящий инвентарь потерпевший оставил на ночь в своей машине, а утром его на месте уже не было. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В течение суток сотрудники уголовного розыска установили личность причастного к краже гражданина. Им оказался 19-летний ранее судимый за угон местный житель. При проведении обысковых мероприятий полицейские обнаружили похищенное. Оно изъято и будет передано законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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