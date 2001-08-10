Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2018
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14:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Электроинструменты ценой в 100 тысяч рублей украли из машины сахалинца

Вчера в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что ранее с машины были похищены электроинструменты стоимостью 100 тысяч рублей, а также документы. Дорогостоящий инвентарь потерпевший оставил  на ночь в своей машине, а утром его на месте уже не было.  Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В течение суток сотрудники уголовного розыска установили личность причастного к краже гражданина. Им оказался 19-летний ранее судимый за угон местный житель. При проведении обысковых мероприятий полицейские обнаружили похищенное. Оно изъято и будет передано законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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