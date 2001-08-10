Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2018
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15:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Выдав реквизиты своей карты, жительница Южно-Сахалинска лишилась денег

29 октября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 42-летняя местная жительница, у которой путём  обмана были похищены денежные средства.

Как выяснилось, ранее потерпевшая разместила на популярном интернет-ресурсе объявление о продаже детской кроватки и комода. Позже ей позвонил неизвестный мужчина, который изъявил готовность приобрести мебель, и попросил сообщить реквизиты банковской формы, чтобы перечислить оплату. Гражданка сообщила ему номер кредитки, а также код с оборотной стороны. В результате  со счета потерпевшей были списаны денежные средства в сумме более 14 тысяч рублей. После этого телефон звонившего стал недоступен.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данному деянию, сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области.

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