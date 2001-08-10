Корсаковского пенсионера увезли к аэродрому, угрожая ножом
Вчера в дежурную часть УМВД России по Корсаковскому городскому округу позвонил мужчина, который сообщил, что на него напал неизвестный с ножом и силой увез в район местного аэродрома.
На указанное потерпевшим место незамедлительно выехало несколько экипажей полиции. В скором времени полицейские обнаружили звонившего, коим оказался 63-летний житель райцентра. Перепуганный пенсионер сообщил, что днем в его частный дом ворвался незнакомый молодой человек, который избил его, а затем, угрожая ножом, заставил выгнать со двора автомобиль. После злоумышленник сам сел за руль, а заявителю указал пересесть на место пассажира.
По дороге автомобиль угодил в кювет. После ДТП потерпевшему удалось добраться до мобильного телефона. Когда злоумышленник вышел из салона чтобы осмотреть машину, он позвонил в полицию и сообщил о случившемся. При этом нападавший услышал конец разговора и, испугавшись, убежал.
Работая по горячим следам, сотрудники полиции оперативно исследовали район местности, в котором скрылся подозреваемый. Ориентировка с приметами злоумышленника была передана всем дежурным экипажам. В скором времени злоумышленник был задержан оперативниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции.
Потерпевший опознал напавшего на него гражданина. В настоящий момент он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса – основания задержания подозреваемого.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – разбой. Санкции статьи предусматривают наказания в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Известно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
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