Кражу в магазине цифровой техники раскрыли на Сахалине
Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску задержан 35-летний гражданин, подозреваемый в совершении кражи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в конце октября нынешнего года, подозреваемый пришел в один из местных магазинов цифровой техники. Делая вид, что выбирает товар, он дождался, когда продавцы отвлекутся на других покупателей и взял с витрины два жестких диска. Спрятав неоплаченный товар под одеждой, он ушел из магазина, а затем перепродал похищенное третьим лицам. Сумма ущерба составила свыше 8 тысяч рублей.
Известно, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Проводится проверка на его причастность к другим аналогичным хищениям.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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