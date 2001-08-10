Кражу в магазине цифровой техники раскрыли на Сахалине

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску задержан 35-летний гражданин, подозреваемый в совершении кражи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в конце октября нынешнего года, подозреваемый пришел в один из местных магазинов цифровой техники. Делая вид, что выбирает товар, он дождался, когда продавцы отвлекутся на других покупателей и взял с витрины два жестких диска. Спрятав неоплаченный товар под одеждой, он ушел из магазина, а затем перепродал похищенное третьим лицам. Сумма ущерба составила свыше 8 тысяч рублей.

Известно, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Проводится проверка на его причастность к другим аналогичным хищениям.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.